Loune ballert Aue zum Klassenerhalt: Bleibt er beim FC Erzgebirge?

Aue - "Ich habe gerade einen Blackout, bin gerade noch am Jubeln", zeigte sich Ali Loune nach Abpfiff in der Mixed-Zone noch sehr von seinen Gefühlen übermannt. Er hatte Erzgebirge Aue in der 38. Minute zum 1:0-Sieg über den FC Ingolstadt und damit zum Klassenerhalt geschossen. Die Veilchen spielen auch nächstes Jahr 3. Liga!