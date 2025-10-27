Rückendeckung für Aue-Coach Jens Härtel: Voller Fokus auf Regensburg
Aue - Aufatmen im Erzgebirge?! Nach TAG24-Informationen wurde aufgrund des Remis bei der Bundesligareserve der TSG 1899 Hoffenheim auf eine Einberufung einer Gremiensitzung für Montag verzichtet.
Vielmehr noch: Weil eine Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche (0:2) gegen Mannheim erkennbar gewesen ist, wird man in gleicher personeller Konstellation die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen Jahn Regensburg angehen.
Es ist die notwendige Rückendeckung - allen voran für Cheftrainer Jens Härtel (56).
"Du musst der Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir nach so einem Horrorstart mit dem Fehler von Tristan Zobel und Paul Seidel zurückgekommen sind. Normalerweise, wenn Hoffenheim II. einmal führt und der Gegner kommen muss, erspielen sie sich eine Menge Chancen", war der Fußballlehrer zufrieden, wie seine Mannschaft mit dem Rückstand umging.
Erstmals seit dem 2:1 gegen Havelse und zum zweiten Mal überhaupt gelang es seiner Mannschaft nach einem 0:1 noch, wenigstens mindestens einen Zähler zu ergattern.
Härtel: "Aus unserer Sicht ist es ein hochverdientes Unentschieden. Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du es gewinnen." Oder aber wenn Aue sich nicht so ein dummes Gegentor fängt, von denen es in Summe nun schon zu viele in dieser Saison gab. Allerdings gehört zur ganzen Wahrheit, dass Martin Männel (37) mit seinen Paraden auch zwei Treffer verhinderte.
Erzgebirge Aue: Gegen Jahn Regensburg muss ein Dreier her
Unter dem Strich ist das Remis erst mal eines für die Moral und verschafft allen Beteiligten etwas Luft.
Damit die (Trainer-)Debatte nicht nächstes Wochenende von Neuem aufflammt, muss im direkten Duell mit Absteiger Jahn Regensburg zu Hause bestenfalls ein Dreier her, ehe es die Woche darauf zum formstarken SC Verl geht.
Was die Form der letzten fünf Spiele anbelangt, brauchen sich die Veilchen ebenfalls nicht zu verstecken. Je zwei Siege und Remis bei einer Niederlage bedeuten acht Zähler und Rang acht in der Formtabelle.
Doch nur, wenn sich dieser Trend fortsetzt und keine Ausschläge nach unten wie gegen Mannheim erfolgen, wird dauerhaft Ruhe im Lößnitztal einkehren.
