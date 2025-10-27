Rückendeckung für Aue-Coach Jens Härtel: Voller Fokus auf Regensburg

Aue - Aufatmen im Erzgebirge ?! Nach TAG24-Informationen wurde aufgrund des Remis bei der Bundesligareserve der TSG 1899 Hoffenheim auf eine Einberufung einer Gremiensitzung für Montag verzichtet.

Die Mannschaft bedankte sich nach dem 1:1 bei den mitgereisten Fans. © picture point/Sven Sonntag

Vielmehr noch: Weil eine Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche (0:2) gegen Mannheim erkennbar gewesen ist, wird man in gleicher personeller Konstellation die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen Jahn Regensburg angehen.

Es ist die notwendige Rückendeckung - allen voran für Cheftrainer Jens Härtel (56).

"Du musst der Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir nach so einem Horrorstart mit dem Fehler von Tristan Zobel und Paul Seidel zurückgekommen sind. Normalerweise, wenn Hoffenheim II. einmal führt und der Gegner kommen muss, erspielen sie sich eine Menge Chancen", war der Fußballlehrer zufrieden, wie seine Mannschaft mit dem Rückstand umging.

Erstmals seit dem 2:1 gegen Havelse und zum zweiten Mal überhaupt gelang es seiner Mannschaft nach einem 0:1 noch, wenigstens mindestens einen Zähler zu ergattern.

Härtel: "Aus unserer Sicht ist es ein hochverdientes Unentschieden. Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du es gewinnen." Oder aber wenn Aue sich nicht so ein dummes Gegentor fängt, von denen es in Summe nun schon zu viele in dieser Saison gab. Allerdings gehört zur ganzen Wahrheit, dass Martin Männel (37) mit seinen Paraden auch zwei Treffer verhinderte.