Nach Pokal-Aus für Aue: Pfeifkonzert für Schiri Badstübner!

"Der Sieg für Gladbach ist verdient und dennoch hatte das Spiel Momente, wo es in eine andere Richtung gehen kann. Wir können beim Stand von 1:0 Handelfmeter bekommen. Dazu gibt es eine Unterbrechung, die uns nicht guttat", spricht Sportchef Matthias Heidrich (46) die Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit an.

Trotz des 1:3 zum "Man of the Match" gewählt: FCE-Keeper Martin Männel (36, M.), der hervorragend hielt - wie hier den Elfmeter von Julian Weigl kurz vor der Pause. © picture point/Sven Sonntag

Kou Itakura (27) konnte schon ausgleichen, scheiterte aber an Martin Männel (36). Franck Honorat (28, 35.) per Fallrückzieher markierte den in dieser Phase folgerichtigen Ausgleich. Aue rettete dank Männel, der den Elfer von Julian Weigl (28) parierte, das 1:1 mit Mühe und Not in die Pause.

"Dass es Phasen gibt, wo du leiden wirst, war klar. Aber nach der Halbzeitpause machen wir zu viele Fehler, kassieren verdient das 1:2, könnten aber sofort das 2:2 machen. Das 1:3 finde ich insofern ärgerlich, als man da den Ball im Sinne des Fair Plays ins Aus spielen kann. Sie spielen weiter, machen das Tor und fertig", hadert Heidrich.

Mittelfeldmotor Mirnes Pepic (28), angesprochen auf die Szenen, die zu den entscheidenden Toren von Luca Netz (21, 52.) und Allasane Plea (31, 70.) führten, erhofft sich davon auch einen Lerneffekt, so bitter das im Moment der Niederlage ist.

Pepic: "Das vor dem zweiten und dritten Gegentor kann man pfeifen, muss man nicht. Ich will dem Schiri nicht die ganze Schuld geben. Wir müssen in der Situation cleverer sein und wenn der Schiri nicht pfeift, weiterspielen. Das ist die Aufgabe für die nächsten Spiele. Cleverer sein und erwachsener."