Nächster Neuer in Aue? Gresler spielt vor und soll mit auf die Insel

Thalheim/Aue - Volksfeststimmung im Erzgebirge! Die ersten zwei Testspiele des FC Erzgebirge waren echte Zuschauermagneten. Den Auftakt am Freitagabend in Drebach (8:0) sahen 1246 Zuschauer. Samstags kamen zur Partie des SV Tanne Thalheim gegen die Veilchen 2019 (!) Besucher. Der frisch gebackene Meister der Landesklasse West und damit Aufsteiger in die Sachsenliga unterlag dabei der Härtel-Elf 0:9 (0:5).