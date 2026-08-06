Bei Aue ist noch Luft nach oben: "Die Großchancen müssen wir besser nutzen"

Aue - Die Berliner Wochen gehen für Erzgebirge Aue in die dritte und vierte Runde! Am Donnerstagabend kommt der DDR-Rekordmeister BFC Dynamo in den Schacht, am Sonntag die Preussen, die in ihr zweites Jahr als Regionalligist gehen.

Gast beim Derby CFC gegen Zwickau: Aue-Trainer Khvicha Shubitidze (51). © Picture Point / Sven Sonntag

Für Erzgebirge Aue ist es die erste Spielzeit in der vierten Liga - und auch die erste, die Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51), der beim Derby in Chemnitz zuguckte, von Beginn an als Veilchen-Coach an der Seitenlinie steht.

Nachdem er Aue letzten Frühjahr übernommen hatte und mit dem Sachsenpokalsieg einen versöhnlichen Saisonabschluss herbeigeführt hatte, schickt er sich nun an, dem runderneuerten Kader eine eigene Handschrift zu verpassen, sodass langsam ein Rädchen ins andere zu greifen beginnt.

"Ich habe schon in der zweiten Halbzeit gegen Altglienicke eine deutliche Steigerung gesehen. Gegen Tasmania hatten wir die Spielkontrolle, sodass sich ein positiver Trend erkennen lässt", sagt der 51-Jährige.

Gefragt, wo er Potenzial sieht, braucht der Fußballlehrer nicht lange überlegen: "Die Großchancen, die herausgespielt wurden, müssen wir besser nutzen."