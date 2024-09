Senkrechtstart: FC Erzgebirge Aue und Hoffmann, das passt einfach!

"Meine Familie war natürlich auch gegen Bielefeld im Stadion, statt meiner Schwester diesmal der Onkel. Auch in Haching werden meine Eltern vor Ort sein", berichtet "Hoffi". Das spornt noch mal mehr an, nach der ersten Saisonniederlage die passende Reaktion zu zeigen.

Dazu versucht seine Familie, bei nahezu jedem Spiel dabei zu sein - egal ob daheim im Erzgebirgsstadion oder demnächst in Unterhaching.

"Ein bisschen Heimweh gibt es zweifellos, aber das ist echt erträglich. Ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten von zu Hause weg, so viel Zeit blieb gar nicht für Sehnsucht nach gewohnter Umgebung", sagt Hoffmann.

"Der Start war überragend mit vier Siegen in vier Spielen. Dass ich von Beginn an auf dem Rasen stand und einen Beitrag leisten konnte, freut mich sehr", blickt Hoffmann zurück.

Bei den Auer Fans hat Tim Hoffmann schon einige Pluspunkte gesammelt. © Picture Point/Gabor Krieg

"Gegen Arminia haben wir vorne zu viel liegen lassen und waren hinten nicht konsequent genug. Das wird dann schon mal bestraft. Für mich wie für das gesamte Team gilt: Das 1:3 gegen Bielefeld war ein Rückschlag, aber der wirft uns nicht um und führt nicht zu Selbstzweifeln", unterstreicht der junge Innenverteidiger mit dem starken linken Fuß, wie ihn Sportchef Matthias Heidrich (46) bei der Verpflichtung angekündigt hatte.

In der Tat überzeugt er nicht nur als Verteidiger, sondern auch durch die richtig gute Spieleröffnung.

So leitete er unter anderem zum Auftakt gegen Hannover II das 2:1-Siegtor ein und verhalf Aue zu einem Eins-a-Start. Daran will man am morgigen Freitag bei der SpVgg anknüpfen.

Hoffmann: "Wir fahren mit zwei Auswärtssiegen im Gepäck und dem Anspruch nach Haching, auch dort unser Spiel durchdrücken und gewinnen zu können. Ob das gelingt, hängt dann erneut von vielen kleinen Faktoren ab."