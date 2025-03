Stefaniak, Pepic, Vukancic, Seitz: Wer kommt vorm Pokalkracher bei Aue zurück?

Aue - Jens Härtel (55) ist gefühlt der Jongleur vom Lößnitztal. Seit Beginn seiner Amtszeit beim FC Erzgebirge hat der Cheftrainer mit Spielerausfällen zu jonglieren, konnte noch nicht die eine Elf sich einspielen lassen. Die bittere Erkenntnis vor dem Pokalfight gegen den Chemnitzer FC : So schnell wird sich an der Personallage nichts zum Positiven verändern.

Wird am Samstag nicht spielen: Aue-Kicker Marvin Stefaniak (30). © picture point/Sven Sonntag

Der Ausfall von Marcel Bär (32, Achillessehnenriss) wiegt gegenwärtig am schwersten. Der Torjäger ist nicht gleichwertig zu ersetzen - auch weil Aue in anderthalb Jahren keinen adäquaten Back-up aufgebaut hat.

Das ist aber nicht die einzige Baustelle. Marvin Stefaniak (30), mit sieben Saisontoren zweitbester Torschütze, laborierte zuletzt an einer Sprunggelenksverletzung und liegt zu allem Überfluss nun auch noch krankheitsbedingt flach. Ein Einsatz am Sonnabend sei ausgeschlossen, so Pressesprecher Lars Töffling.

Dazu hat sich Sean Seitz (22) eine Erkältung eingefangen. Niko Vukancic (23) ist nach seinen Sprunggelenksproblemen aus der Rostock-Partie wieder ins Training eingestiegen, konnte vorerst allerdings nur individuelle Läufe absolvieren.

Bei allen Hiobsbotschaften gibt's aus dem Lazarett auch gute Nachrichten. Maximilian Schmid (22), der gegen Mannheim angeschlagen hinuntermusste, trainiert wieder mit der Mannschaft, und auch der Taktgeber im Mittelfeld Mirnes Pepic (29) steht vor der Rückkehr nach seiner Knieverletzung.