Testspiel-Kracher für Erzgebirge Aue: Veilchen empfangen heute Borussia Dortmund

Aue - Einstimmung auf die neue Saison oder Stimmungstest für den Support vom FC Erzgebirge Aue nach dem vereinbarten Testspiel gegen RB Leipzig : Das heutige Testspiel um 18 Uhr gegen Champions-League-Finalist Borussia Dortmund ist das Highlight in der Sommervorbereitung des FC Erzgebirge. Doch hält die Paarung auch, was sie verspricht?

Dieses Trio des BVB wird am heutigen Mittwochabend auch in Aue zu sehen sein: Felix Nmecha (23, v.l.), Niklas Süle (28) und Karim Adeyemi (22). © IMAGO/Team 2

Von dem, was sich auf dem Platz abspielt, darf man sich dagegen noch nicht so viele Rückschlüsse erwarten. Coach Pavel Dotchev will durchwechseln, um jedem Spieler die Chance zu geben, sich einmal in einem direkten Duell mit einem Champions-League-Finalisten zu messen.

Dortmund wird mit Stars wie Sébastien Haller (30), Julian Brandt (28), Karim Adeyemi (22) oder Niklas Süle (28) anreisen.

"Für mich als Trainer ist die Sache recht einfach, denn ich brauche niemanden extra zu motivieren. Da wir noch am Sonnabend gegen Carl Zeiss Jena spielen, versuche ich den Jungs viel Spielpraxis zu geben. Natürlich kommt gegen Dortmund jeder zum Einsatz. Das ist ein Erlebnis, auch für die jungen Spieler", unterstreicht Dotchev.

Mika Clausen (22), Jonah Fabisch (22), Maxim Burghardt (19), Pascal Fallmann (20) oder Ricky Bornschein (24) bekommen einen Vorgeschmack darauf, wie sich ein volles Erzgebirgsstadion auf die Ränge überträgt und was dann möglich ist.

Zuletzt war das Erzgebirgsstadion übrigens im Februar ausverkauft - ebenfalls gegen Schwarz-Gelb. Aue schlug damals Dynamo Dresden in der 3. Liga 2:1 und alle standen wie eine Wand hinter dem FCE.