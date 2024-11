Trainer-Kracher im Erzgebirge: Aue besiegelt Dotchev-Aus

2021 kam Pavel Dotchev (59) zurück ins Erzgebirge: erst als Sportchef, dann als Trainer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn was nach außen hin lange als rosig aussah, hatte in den letzten Wochen und Monaten starke Risse bekommen. Dotchev und Aue waren zuletzt nur noch eine Zweckgemeinschaft. Dabei hatte der 59-Jährige die Veilchen vor bald zwei Jahren in heiklem Fahrwasser übernommen, stabilisiert und zu einem ernsthaften Aufstiegsanwärter gemacht.

Letztes Jahr wurde die Relegation zur 2. Bundesliga nur um drei Zähler verpasst. In dieser Saison sollte ein neuer Anlauf unternommen werden, was Dotchev auch klar und deutlich nach außen hin artikulierte. Damit eckte er an, denn intern war man von dieser deutlich manifestierten Anspruchshaltung wenig begeistert.

Dotchev fühlte sich nicht nur hier missverstanden. So war auch ihm zu Ohren gekommen, dass sich der Verein längst mit der Personalie Jens Härtel (55) als Veilchen-Coach beschäftigt hatte. Zugleich tauchte im näheren Vereinsumfeld zuletzt auch mehrmals der Name Rüdiger Rehm als potenzieller neuer Trainer auf.

Wie das auf den noch amtierenden Coach wirkte, kann sich jeder selbst ausmalen. Gleiches gilt für die Tatsache, dass der Präsident Roland Frötschner ihn letztes Jahr vor Augen und Ohren der Presse nach dem 1:2 gegen Verl wegen seiner Auswechslungen zur Rede stellte.