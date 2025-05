Trotz Vertrags: Verlässt Tashchy die "Veilchen"?

Die Partie gegen Sandhausen könnte für Boris Tashchy (31, l., gegen Jakob Lewald) das letzte Heimspiel für seine Veilchen gewesen sein. © Picture Point/Gabor Krieg

Ali Loune (23, ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg) und Linus Rosenlöcher (24) will Sportchef Matthias Heidrich (47) unbedingt halten, wie er TAG24 unlängst verriet.

Mit Niko Vukancic (23) sind die Vertragsverhandlungen wieder aufgenommen worden. Nachdem der Innenverteidiger selbst zunächst abgesagt hatte, befindet sich Aue in einer etwas besseren Verhandlungsposition als noch zuvor.

Vukancics Ziel ist die 2. Bundesliga, was auch realistisch scheint - wenn er fit bleibt. Da dies in dieser Saison zu selten gegeben war, dürfte sein Markt gegenwärtig nicht so groß sein, wie es bei einer verletzungsfreien nächsten Saison im Sommer 2026 der Fall wäre.

Insofern drängt sich eine Verlängerung um ein Jahr plus Option oder zwei oder mehr Jahre mit Ausstiegsklausel auf.

Der Kumpelverein selbst will künftig keine Auskünfte mehr über Vertragslaufzeiten machen. Dass die Infos so oder so früher oder später nach außen dringen, dürfte Heidrich und Co. dennoch bewusst sein.

Entweder man ist transparent oder Transparenz wird geschaffen. Altes Spiel ...