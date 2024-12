Wann präsentiert der FC Erzgebirge Aue den Dotchev-Nachfolger?

Aue - Quo vadis, FC Erzgebirge Aue ? Die Freistellung von Coach Pavel Dotchev (59) schafft ein Vakuum, das schnell gefüllt werden muss. Zwei Spiele kann das übrig gebliebene Trainerteam um "Co" Jörg Emmerich (50) leiten, dann muss ein Fußballlehrer auf der Bank Platz nehmen.

Pavel Dotchev (59) wurde vom FC Erzgebirge Aue freigestellt. Nun muss ein Nachfolger her. © Picture Point/Gabor Krieg

Doch wer tut sich das an, eventuell dann gleich noch mit der Hypothek einer Heimniederlage gegen 1860 München in die Winterpause zu gehen?

Überhaupt ist das Restprogramm in diesem Kalenderjahr mit Ingolstadt und Sandhausen auswärts und den Sechzgern zur Mettenschicht für einen Neustart extrem undankbar.

Gleichzeitig drängt die Zeit. Nicht nur wegen der Statuten, die einen neuen Fußballlehrer binnen 20 Tagen fordern. Dazu ist die Winterpause extrem kurz, da es bereits am 17. Januar bei Hannover II. weitergeht.

Zwischendrin geht es noch vom 4. bis 11. Januar ins Trainingslager in die Türkei. Da hat der Neue die Truppe zwar gleich mehrere Tage beisammen, sieht, wie sie tickt, aber er verliert durch An- und Abreise zwei Trainingstage, um seine spielerische Philosophie näherzubringen und zu schauen, wer am besten ins System passt.