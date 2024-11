Warum muss Aue-Coach Dotchev gehen? "Konkret ist mir nichts gesagt worden"

Aue - Ach ja, der FC Erzgebirge Aue spielt ja am Sonntag bei der Zweiten von Borussia Dortmund. Hat man bei all den Schlagzeilen rund um das Aus von Trainer Pavel Dotchev (59) im Sommer 2025 fast schon vergessen. Der 59-Jährige meldete sich auf der Pressekonferenz vor der Partie erstmals selbst zu Wort und erklärte, so lange bleiben zu wollen, wie es geht.

Muss im Sommer den FC Erzgebirge Aue verlassen, weiß bis heute aber nicht, weshalb: Coach Pavel Dotchev (59). © picture point/Sven Sonntag

Natürlich hat er von seinem Aus schon gewusst, bevor die Meldung am Mittwoch den fußballerischen Blätterwald in ganz Deutschland beschäftigte. Der Bulgare hat es in einem persönlichen Gespräch erfahren.

Natürlich wollte er wissen, was die Gründe dafür sind. Die rein sportliche Bilanz - 2023 Klassenerhalt, 2024 Platz sechs, jetzt drei Punkte hinter Rang eins - können es nicht gewesen sein. Dotchev holte Luft und überlegt lange.

"Ich habe auch die Frage gestellt, was wird mir vorgeworfen. Die Antwort war: nicht viel. Konkret ist mir nichts gesagt worden. Egal, was es für Gründe gibt, es ist entschieden. Ich muss das akzeptieren und versuche, das Beste daraus zu machen und was ich mir vorgenommen habe, fortzusetzen. Das wird dadurch nicht leichter. Aber für mich gibt es keinen Grund, etwas zu verändern."

Das heißt auch, Dotchev bleibt, er wirft die Flinte nicht ins Korn. "Ich habe auch eine Verpflichtung gegenüber der Mannschaft", sagte er dazu.