Nach Aus beim CFC: Christian Tiffert wechselt zu Hansa Rostock!

Rostock/Chemnitz - Als der Chemnitzer FC am Montag die Vertragsauflösung mit Ex-Trainer Christian Tiffert (43) bekannt gab, war schon klar, dass der Ex-Profi einen neuen Job gefunden hat. Jetzt steht auch fest, wo: Er wechselt zu Hansa Rostock .

Christian Tiffert (43) hat ab Sommer einen neuen Job: Er wechselt zu Hansa Rostock. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie die "Kogge" am Dienstag mitteilte, wird Tiffert ab der kommenden Saison die U23 des Klubs in der Oberliga Nord übernehmen.

In diesem Zuge muss der bisherige Coach und Sportliche Leiter der Nachwuchsakademie, Uwe Speidel (54), am Ende der aktuellen Spielzeit gehen. "Wir sind überzeugt, dass Christian mit seiner Kompetenz, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung genau der Richtige ist, um junge Spieler auf ihrem letzten Schritt in den Profibereich optimal zu begleiten und unsere Zusammenarbeit im NLZ weiter zu bereichern", sagt der Vorstand Nachwuchs und Vereinswesen, Michael Meier (37).

Tiffert soll im Norden die Verzahnung zwischen dem Nachwuchs und dem Profibereich noch weiter vorantreiben. Als Profi lief der Mittelfeldstratege für den VfB Stuttgart, RB Salzburg, den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserslautern, den VfL Bochum, Erzgebirge Aue und den Halleschen FC auf. Dort beendete er 2019 seine Karriere und stieg ins Trainergeschäft ein.

Zunächst fungierte er beim CFC zweieinhalb Jahre als Co-Trainer, ehe er im März 2022 zum Chefcoach befördert wurde. Am 2. September 2024 beurlaubte der Klub Tiffert aber, seitdem war er vereinslos. Er absolviert seit Januar den Pro-Lizenz-Lehrgang beim DFB.