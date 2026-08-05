Eine Woche vor dem Start: Hansa bangt um den nächsten Stürmer-Star

Rostock - Große Sorgenfalten bei Daniel Brinkmann (40)! Nach dem Doppeltest vom Wochenende bangt Hansas Trainer kurz vor dem Ligastart um den nächsten Stürmer-Star.

Hoffnungsträger Leon Dajaku (25) musste mit schmerzverzerrtem Gesicht gegen Gladbach den Platz verlassen. © IMAGO / Fotostand

Beim Härtetest gegen Gladbach verletzt sich Neuzugang Leon Dajaku (25) bei einer eigentlich gewöhnlichen Bewegung ohne gegnerische Einwirkung. Das Ex-Bayern-Talent sinkt mit Schmerzen im Hüftbeuger zu Boden, schleicht anschließend mit Eisbeutel vorzeitig vom Platz.

Bitter für den Neuzugang, der Hansas Offensive Unberechenbarkeit und Torgefahr bringen sollte. Eine Woche vor dem Auftakt gegen die U23 der TSG Hoffenheim (Sonntag, 13.30 Uhr) wackelt der Hoffnungsträger.

Trainer Brinkmann am Sonntag: "Dazu kann ich heute nichts sagen. Ich gehe davon aber aus, dass er nicht lange fehlen wird."

Sein Ausfall wäre umso bitterer, weil in Emil Holten (29) auch die eigentliche Torgarantie seit Wochen fehlt. Den Mittelstürmer plagen Rückenprobleme, zuletzt wirkte er Mitte Juli 30 Minuten gegen Greifswald mit.

"Emil hat seit längerer Zeit ein, zwei Baustellen, arbeitet aber schon wieder ganz gut mit dem Ball im läuferischen Bereich. Trotzdem möchte ich jetzt keine Prognose da abgeben und hoffe aber, dass er zeitnah wieder dazustößt", zeigte sich Brinkmann besorgt.