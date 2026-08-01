Halbe Stunde Ungewissheit: Medizinischer Notfall überschattet Hansa-Test gegen Gladbach

Rostock - Große Sorge bei Testkick! Das Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach wurde am Samstag von einem medizinischen Notfall überschattet.

Ein medizinischer Notfall trübte das Hansa-Testspiel am Samstag im Ostseestadion. © privat

Eigentlich sollte die Partie um 14 Uhr beginnen, doch gegen 13.55 Uhr informierte eine Durchsage die Zuschauer im Ostseestadion über den Zwischenfall.

"Der Anpfiff verschiebt sich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf unbestimmte Zeit", schrieb die Kogge anschließend bei Threads.

Eine halbe Stunde harrte das Publikum ohne weitere Infos aus, verhielt sich dabei respektvoll und ruhig.

Dann erklärte Hansa in einer Mitteilung: "Die Person ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Beide Teams machen sich jetzt nochmal für 12 Minuten warm, ehe das Spiel beginnt. Gute Besserung!"