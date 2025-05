Führungsspieler mit internationaler Erfahrung: Hansa Rostock schlägt in der Schweiz zu

Rostock - Hansa Rostock hat als seinen zweiten Neuzugang einen Mann mit internationaler Erfahrung vorgestellt: Mittelfeldspieler Kenan Fatkič (27) zieht es aus der Schweiz an die Ostseeküste.

Alles in Kürze

Mittelfeldspieler Kenan Fatkič (27, r.) war zuletzt Führungsspieler in der zweiten Schweizer Liga. © IMAGO / Manuel Stefan

Für den Slowenen ist Rostock die erste Station in Deutschland. Fatkič spielte acht Jahre lang in der Schweiz, absolvierte über 200 Spiele in der ersten und zweiten Liga dort.

Zuletzt lief Fatkič als Vizekapitän und Strippenzieher im zentralen Mittelfeld vom Zweitligist Neuchâtel Xamax auf. Da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, wechselt Fatkič ablösefrei an die Küste.

Rostock-Sportdirektor Amir Shapourzadeh (42) beschreibt seinen Neuen "als gereifte Persönlichkeit" und freut sich auf "wertvolle Erfahrung und Führungsstärke für das Mittelfeldzentrum. Er ist ein spielerisch starker Sechser mit einem sehr guten linken Fuß."

Der sechsmalige slowenische U21-Nationalspieler bezeichnet den Wechsel nach Deutschland als "Traum, in diesem Land Fußball zu spielen". Fatkič ist 1,87 Meter groß und wird mit der Nummer vier für die Kogge auflaufen. Über die Vertragsdetails wurde nichts bekannt.