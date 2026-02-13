Gewalt-Gefahr bei Rostock-Aufstieg! Landespolizei trommelt Alarm

Rostock - Hansa Rostock kämpft dieser Tage mehr denn je um die Rückkehr in die 2. Bundesliga - doch ein sportlicher Aufstieg sorgt bei der Landespolizei für Alarmbereitschaft.

Einige Fans von Hansa Rostock sorgen neben guter Stimmung auch immer wieder für Gewalteskapaden. © Marcus Brandt/dpa

Wie ein Bericht der Ostsee-Zeitung nahelegt, sieht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mecklenburg-Vorpommern große Probleme im Falle des Aufstiegs auf sich zukommen:

Landesvorsitzender Christian Schumacher warnt: "Wir müssen hier Klartext reden. Ein möglicher Aufstieg des FC Hansa Rostock ist sportlich ein Erfolg, bedeutet für die Landespolizei jedoch eine massive Verschärfung der Sicherheitslage."

Besonders im Blickfeld seien Risikoduelle gegen Ostklubs wie Dynamo Dresden, dem 1. FC Magdeburg oder auch ein Aufeinandertreffen mit Hertha BSC.

Die unrühmliche Bilanz nach dem Dynamo-Duell zeigte: "Die historische Rivalität führte erst im Februar 2025 in Rostock zu 53 Verletzten und einer fast halbstündigen Spielunterbrechung. Solche Szenarien drohen bei einem Aufstieg zum Regelfall zu werden", führt Schumacher aus.