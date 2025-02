Hansa Rostock geht mit 0:5 in Mannheim unter, dann zerlegt der Kogge-Coach seine Mannschaft

Mannheim - Nach der schlimmsten Pleite der Saison konnte er sich verbal nicht mehr zurückhalten. Trainer Daniel Brinkmann (39) hat nach der 0:5-Klatsche seines Klubs Hansa Rostock in der 3. Liga bei Waldhof Mannheim sein eigenes Team verbal zerlegt. "Es kotzt mich unglaublich an, dass wir jetzt mit einem schlechten Gefühl nach Hause fahren", sagte der Coach bei MagentaSport.

Hansa Rostocks Trainer Daniel Brinkmann (39) fand nach der 0:5-Pleite in Mannheim deutliche Worte. © IMAGO / foto2press

Nach 27 Minuten stand es beim Auswärtsauftritt im Badener Land bereits 0:3, alle Gegentore eingeleitet durch individuelle Fehler.

"Bei allem Respekt, Du kannst hier nicht 0:5 verlieren. Wenn ich die Entstehung der ersten drei Tore sehe, da können wir über Taktik philosophieren, aber wenn Du die ersten drei Bälle dem Gegner in den Fuß spielst, dann brauchst Du Dich nicht wundern, dass Du 0:3 zurückliegst in der 3. Liga. Das ist einfach ganz schlecht, was wir da abgeliefert haben, von der Passqualität, von der Selbstsicherheit", schimpfte der ehemalige Zweitliga-Profi.

Noch vor der Halbzeit nahm der Trainer gleich drei Spieler vom Platz, unter anderem Kapitän Franz Pfanne (30). "In so einer Phase nimmt man keine Rücksicht auf ein Einzelschicksal. Dass es einem wehtut, wenn er rauskommt, alles gut, aber in allererster Linie müssen wir uns daran messen, was wir abgeliefert haben, und da hätte sich kein Spieler beschweren können, wenn es ihn getroffen hätte", machte Brinkmann nach der Partie klar.

Chancen waren für Hansa da, das Spiel noch einmal zu drehen, doch nach einem vergebenen Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit, den Rostock sogar unberechtigterweise bekam, waren die Messen endgültig gelesen.