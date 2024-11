Goalgetter von Hansa Rostock krümmt sich am Boden und verpasst Tor seines Teams!

Heimpremiere geglückt: Daniel Brinkmann (38) ist gut im Ostseestadion angekommen. © IMAGO / Fotostand

Nach dem Wechsel legt Hansa direkt los und sorgt durch Felix Ruschke früh für klare Verhältnisse (49.). Einen erneuten Angriff über rechts drückt das Eigengewächs zum 2:0 über die Linie. Hansa macht weiter, spielt aber seine Konter zu schlampig aus. Erst in der 75. Minute klingelt es erneut!



Sommer-Späteinkauf King Manu stochert in seinem ersten Einsatz für Hansa den Ball nach einer Ecke über die Linie - Referee Nicolas Winter sieht eine Behinderung von Bielefelds Hüter Kersken. Eine Fehlentscheidung.

Spannend wird es nur nochmal in der Schlussphase, nachdem Bielefelds Joker Kania in Vollstrecker-Manier zum 2:1 verkürzt, was aber nichts am Rostocker Überraschungssieg gegen das bis dahin vielleicht beste Team der 3. Liga ändert.

Die Kogge nach der Trennung von Bernd Hollerbach (54) wieder auf Kurs, das Ostseestadion die alte Festung - die jüngsten drei Heimspiele gewann Hansa allesamt mit einem Torverhältnis von 8:1.

FCH-Trainer Brinkmann, für den extra die Familie und zig Kumpels aus Ostwestfalen angereist sind, gibt nach dem Spiel zu: "Schöner hätte der Tag und das Spiel nicht sein können."

