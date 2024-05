Nach Böller-Chaos und langer Pause: Hansa Rostock steigt direkt in die 3. Liga ab!

Fortsetzung des Artikels laden

19. Mai, 16.03 Uhr: Markus Kolke rettet Hansa Rostock

Fast die Führung für den SC Paderborn! Bilbija wird links im Sechzehner angespielt, hat eigentlich freie Bahn und setzt zum Lupfer an, doch FCH-Keeper Kolke macht sich ganz groß und bewahrt die Kogge vor dem nächsten Nackenschlag.

19. Mai, 15.57 Uhr: Fans peitschen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden an

An der Unterstützung wird es heute weder in Wiesbaden noch in Rostock liegen, die Brita-Arena und das Ostseestadion kochen seit dem Anpfiff. Die Anhänger werfen alles in die Waagschale, damit ihr Team auch im kommenden Jahr zweitklassig kickt. Irgendwo werden am Ende aber trotzdem einige Tränen kullern.

19. Mai, 15.52 Uhr: Wie reagieren St. Pauli und Hansa Rostock?

Der Treffer fiel gerade in der Phase, in der die Kiezkicker immer besser ins Match fanden. Daher musste sich der feststehende Aufsteiger, für den es immerhin noch um die Meisterschaft der 2. Liga geht, kurz schütteln. Inzwischen haben die Hamburger allerdings eindeutig die Initiative übernommen und den Druck erhöht. Der FCH tut sich gegen Paderborn nach der großen Chance aus der Anfangsphase noch schwer. Das Engagement ist da, im letzten Drittel kommt die Kogge aber zu selten durch.

19. Mai, 15.40 Uhr: Wehen Wiesbaden geht in Front

TOOOOR in Wiesbaden! Kovacevic köpft den Ball im zweiten Versuch nach einer Ecke in den Knick, die Hausherren in der Brita-Arena gehen nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Damit ist die Kogge im Moment machtlos und kann auch bei einem Sieg nicht auf den Relegationsrang springen. Fast zeitgleich vergibt Hansa übrigens selbst eine dicke Möglichkeit.

19. Mai, 15.36 Uhr: St. Pauli verpasst Riesenchance

Beide Abstiegskandidaten finden gegen die vermeintlichen Favoriten jeweils gut rein und zeigen von Beginn an viel Leidenschaft - doch der erste Hochkaräter gehört den Kiezkickern in Wiesbaden. Afolayan bedient Metcalfe, der plötzlich völlig blank vor Stritzel steht, aber im SVWW-Schlussmann seinen Meister findet. Ob die Rostocker dieser Chance der Hamburger noch nachtrauern werden?

19. Mai, 15.30 Uhr: Der Kampf um die Relegation hat begonnen

In Rostock und Wiesbaden rollt der Ball, wer setzt sich im Fernduell um die Verlängerung der Saison durch?

19. Mai, 15.16 Uhr: Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden im außer Form

Die Formtabelle spricht eigentlich für keinen Sieg der beiden Kellerkinder - und spielt damit wohl eher dem SVWW in die Karten. Hansa hat zuletzt fünf Pleiten in Serie hinnehmen müssen, in der Hinrunde setzte es gegen Paderborn zudem eine deutliche 0:3-Niederlage. Bei Wehen Wiesbaden sieht es kaum besser aus, die Hessen warten inzwischen seit neun Partien auf einen Sieg, gegen den FC St. Pauli gelang im Dezember allerdings immerhin ein 1:1-Unentschieden.

19. Mai, 14.44 Uhr: Auch Hansa Rostock tauscht dreifach

Mersad Selimbegovic hat sich in Rostock ebenfalls für drei Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen Schalke entschieden. Singh (Rotsperre) und Pröger (Gelbsperre) müssen passen, Vasiliadis rückt auf die Bank. Rhein, Schumacher und Fröling dürfen dafür von Beginn an ran.

19. Mai, 14.36 Uhr: So geht Wehen Wiesbaden in den letzten Spieltag

SVWW-Coach Nils Döring setzt bei der Mission Relegation auf drei neue Profis im Vergleich zur Vorwoche. Für Mockenhaupt, Bätzner (beide Bank) und Jacobsen (Muskelverletzung) starten Fechner, Bennetts und Kovacevic.

19. Mai, 13.11 Uhr: Riesiger Fanandrang in Rostock: Stadiontore öffnen eher

Weil so ein großer Andrang nach dem Fanmarsch am Stadion herrscht, hat sich Hansa Rostock spontan dazu entschlossen, die Stadiontore eher zu öffnen. Sicher eine deeskalierende Maßnahme, bevor bei den Fans Unruhe entsteht. Normalerweise hätte das Stadion erst 13.30 Uhr, also wie immer zwei Stunden vor Anpfiff, geöffnet.

19. Mai, 12.50 Uhr: 3000 Fans beim Abschlusstraining von Hansa Rostock

Beim Abschlusstraining am Samstag kamen 3000 Fans von Hansa Rostock, heizten den Spielern mit Fangesängen ein, einiges an Pyrotechnik wurde gezündet. Am Sonntag soll es vor dem Spiel gegen den SC Paderborn einen Fanmarsch zu Stadion geben.

19. Mai, 11.05 Uhr: Muss der SV Wehen Wiesbaden ein Jahr nach dem Aufstieg wieder runter?

In der Relegation hatte sich der SV Wehen Wiesbaden in der vergangenen Saison gegen Arminia Bielefeld den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch erkämpft. Doch müssen die Hessen nun nach nur einem Jahr wieder zurück in die 3. Liga? Der direkte Absturz wäre bitter, denn das Team von Interimstrainer Nils Döring (44) stand in dieser Spielzeit kein einziges Mal auf einem direkten Abstiegsplatz. Zuletzt wurde die Luft aber immer dünner.

19. Mai, 7 Uhr: Mersad Selimbegović ruft das "wichtigste Spiel der Saison" aus

