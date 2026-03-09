Verspielt Hansa den Aufstieg mit "Mutlos-Taktik"? Brinkmann hält dagegen
Rostock - Kostet die "Mutlos-Taktik" Hansa Rostock den Aufstieg? Die Kogge entführt im heißen Ostderby einen Zähler aus Cottbus - und ist dennoch der Verlierer des Spieltags, weswegen an der Ostsee eine neuerliche Taktik-Diskussion entbrennt.
Trotz sieben Punkten aus der Englischen Woche hat sich die Ausgangslage nicht verbessert. Auf Cottbus und den zweiten direkten Aufstiegsplatz sind es weiter sechs Zähler Rückstand, nach den Sonntagsspielen ist Rostock auf Rang sieben abgerutscht.
Pessimisten sagen: Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus der Lausitz hätte gewonnen werden müssen, will man an Cottbus noch vorbeiziehen.
Die Herangehensweise von Rostock-Coach Daniel Brinkmann (40) war eine andere: Erstmals seit Saisonbeginn setzte Hansa auf eine Fünferkette, verdichtete das Zentrum, ließ Cottbus kaum Räume. Chancen für die Gastgeber? Mangelware.
Hansa hatte unter Brinkmann zuvor dreimal in Folge mit 1:3 gegen Energie verloren, war teilweise mit seiner Spielweise ins offene Messer gelaufen.
Insofern mussten selbst alle Schwarzmaler zugeben: Brinkmann hat mit seiner Mauer-Strategie am Ende einer kräftezehrenden Woche aus der Vergangenheit gelernt.
Hansa Rostock lässt gegen Energie Cottbus defensiv kaum etwas zu, hat vorne aber nur wenige Chancen
Auf der anderen Seite der Medaille steht: Auch Hansa hatte nicht allzu viele Chancen. Die besten Gelegenheiten versemmelten Krauß (33.) und Kinsombi (83.) - und damit die perfekte Englische Woche.
Einige Fans hätten sich gerade in der zweiten Hälfte mutigere und offensivere Wechsel gewünscht, zumal Energie nicht mehr wirklich stattfand. Brinkmann tauschte positionsgetreu, was ihm im Nachgang - wieder einmal - den Vorwurf der "Mutlos-Taktik" einbrachte.
Dagegenhalten muss man, dass Hansa nach dem VfL Osnabrück und 1860 München die meisten Punkte aller Spitzenteams in der Englischen Woche holte - trotz zweier Auswärtsspiele.
Auf der Pressekonferenz formulierte der Fußball-Lehrer: "Beide Mannschaften wollten kontrolliert gewinnen - nicht mit dem letzten Risiko."
Ein Muster, das sich über die gesamte Saison abzeichnet: Hansa ist durch das elfte Unentschieden zum Remis-König der 3. Liga aufgestiegen, geht in den Spielen selten All-In.
Auch die TAG24-Nachfrage nach mehr Risiko umschiffte Brinkmann: "Das ist die Frage, was mehr Risiko ist. Grundsätzlich geht jede Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt, in jedes Spiel rein und möchte das Spiel gewinnen. Insofern finde ich das schwierig zu beantworten."
Fakt ist: Brinkmann kann Chancen wie gegen Cottbus nicht selbst verwerten. Aber er kann mit Taktik und Personal das Risiko erhöhen, in knappen Spiele das Pendel in eine Richtung ausschlagen zu lassen. Wenn er denn will ...
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa