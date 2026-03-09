Verspielt Hansa den Aufstieg mit "Mutlos-Taktik"? Brinkmann hält dagegen

Rostock - Kostet die "Mutlos-Taktik" Hansa Rostock den Aufstieg? Die Kogge entführt im heißen Ostderby einen Zähler aus Cottbus - und ist dennoch der Verlierer des Spieltags, weswegen an der Ostsee eine neuerliche Taktik-Diskussion entbrennt.

Das Ostduell war auch ein Duell der Trainer: Daniel Brinkmann (40, r.) ließ sich diesmal nicht von Pele Wollitz (60) auscoachen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Trotz sieben Punkten aus der Englischen Woche hat sich die Ausgangslage nicht verbessert. Auf Cottbus und den zweiten direkten Aufstiegsplatz sind es weiter sechs Zähler Rückstand, nach den Sonntagsspielen ist Rostock auf Rang sieben abgerutscht.

Pessimisten sagen: Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus der Lausitz hätte gewonnen werden müssen, will man an Cottbus noch vorbeiziehen.

Die Herangehensweise von Rostock-Coach Daniel Brinkmann (40) war eine andere: Erstmals seit Saisonbeginn setzte Hansa auf eine Fünferkette, verdichtete das Zentrum, ließ Cottbus kaum Räume. Chancen für die Gastgeber? Mangelware.

Hansa hatte unter Brinkmann zuvor dreimal in Folge mit 1:3 gegen Energie verloren, war teilweise mit seiner Spielweise ins offene Messer gelaufen.

Insofern mussten selbst alle Schwarzmaler zugeben: Brinkmann hat mit seiner Mauer-Strategie am Ende einer kräftezehrenden Woche aus der Vergangenheit gelernt.