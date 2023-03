Nach Tankstellen-Plünderung: Hansa Rostock droht Fans mit Stadion-Verboten

Die Fans von Hansa Rostock geraten immer wieder mit der Polizei in Konflikt. © Marcus Brandt/dpa

Falls Täter identifiziert werden können, drohe ihnen ein Stadionverbotsverfahren, kündigte der Fußball-Zweitligist auf Anfrage der Ostsee-Zeitung an: "Wir stehen dazu im Austausch mit der Bundespolizei." Hansa wolle zunächst weitere Informationen einholen und kritisierte zugleich die mediale Darstellung der Geschehnisse.

Nach dem 1:1 bei Hannover 96 am Sonntag hatten Fans von Hansa auf der Rückfahrt nach Angaben der Polizei in einer Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs in Büchen in Schleswig-Holstein mehrere Waren entwendet. Laut einer Mitteilung hielten sich gegen 19.30 Uhr etwa 100 vermummte Hansa-Fans in der Tankstelle auf. Die Polizei sprach von einem Schaden von mehr als 300 Euro.

Hansa Rostock hatte bereits nach den Ausschreitungen durch Fans beim FC St. Pauli (0:1) vor etwas mehr als zwei Wochen Konsequenzen ziehen müssen.