Schweinekopf-Eklat überschattet Hansa-Spiel gegen Hertha

Rostock - Fans des FC Hansa Rostock haben beim 0:0-Unentschieden am Sonntag gegen Hertha BSC die Gäste mit einem Schweinekopf provoziert.

Hertha-Fans zündeten im Ostseestation Pyrotechnik. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde dieser im Bereich der Südtribüne mit einem Berliner Fanschal im Ostseestadion bedeckt und zur Schau gestellt. Dazu gab es während des Spiels provozierende Sprechchöre beider Fanlager.

Zuvor war das Spiel als Risikospiel eingestuft worden. Daher waren rund 850 Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Schleswig-Holstein im Einsatz. Dazu kamen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Etwa 2600 Hertha-Fans reisten zu der Partie an. Entlang der Zufahrtsstraßen nach Rostock wurde ihnen ein sehr unwillkommener Empfang bereitet. Zahlreiche Graffiti, Aufkleber und Banner feindeten sie öffentlich an, so die Polizei.

Der Shuttleverkehr verlief glücklicherweise ohne nennenswerte Zwischenfälle. Auch der Fanmarsch von 700 Hansa-Anhängern von der Carl-Hopp-Straße über den Holbeinplatz zum Ostseestadion verlief friedlich. Nur der Verkehr wurde kurze Zeit beeinträchtigt.