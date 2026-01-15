Selbstbewusst vor dem Restart: Hansa-Trainer sieht Kogge als Aufstiegs-Favoriten

Rostock - Hansa Rostock geht als einer der großen Favoriten in die Rückrunde der 3. Liga. Vor dem Auftakt gegen Erzgebirge Aue (Samstag, 14 Uhr) will Daniel Brinkmann (39) die Rolle gar nicht erst wegdiskutieren.

Kogge-Coach Daniel Brinkmann (39) stellt sich selbstbewusst der Favoritenrolle. © Swen Pförtner/dpa

"Das ist halt so, das nehmen wir so zur Kenntnis", so der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Ostduell ganz cool.

"Die Jungs sind selbstbewusst genug, um auch mit solchen Aussagen umgehen zu können", führt Brinkmann aus.

In diversen Umfragen und Fanforen wird Rostock am Ende der Saison auf einem der ersten drei Plätze gehandelt.



Dennoch ist die Haltung nicht selbstverständlich. Pele Wollitz (60), Trainer von Energie Cottbus, bezeichnet sein Team als "Außenseiter" im Aufstiegskampf. Trotz Platz eins!

Brinkmann reflektiert: "Wir wissen alle, dass wir hier bei einem großen Verein in der 3. Liga arbeiten, der sich kurzfristig und auch spätestens mittelfristig woanders sieht. [...] Dann dürfen wir auch nicht ängstlich sein, wenn uns Leute zum Favoriten machen."