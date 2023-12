1. FC Magdeburg: El Hankouri feiert Comeback mit "Last-Minute-Traumtor"

Fürth – Was für ein Comeback! Mit einem absoluten Traumtor in der buchstäblich letzten Sekunde der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Mo El Hankouri (26) für einen hochverdienten Punktgewinn des FCM in Franken. "Ich bin sehr glücklich, da die vergangenen Monate schwierig waren", enthüllte der Torschütze im Anschluss an die Partie.