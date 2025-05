Entscheidung gefallen: Schalke jagt FCM-Coach Christian Titz

Übernimmt Christian Titz (54) jetzt auf Schalke? © David Inderlied/dpa

Wie Sky berichtet, haben sich die S04-Verantwortlichen um Frank Baumann (49) auf den 54-Jährigen als Spitzenkandidaten für den vakanten Posten festgelegt.

Demnach soll der Kontakt bereits seit mehreren Wochen bestehen, die Gespräche seien zuletzt intensiviert worden. Der Vertrag von Titz in Sachsen-Anhalt läuft noch bis 2026, laut Bericht müsste Königsblau eine Ablöse von unter 500.000 Euro berappen.

Der gebürtige Mannheimer steht seit mittlerweile fünf Jahren beim FCM an der Seitenlinie und stieg 2022 mit dem Traditionsklub in die 2. Bundesliga auf. Dort etablierte er die Elbstädter nicht nur, in der abgelaufenen Saison kämpfte Magdeburg bis zum Schluss um den Aufstieg ins Oberhaus und landete am Ende auf dem fünften Tabellenplatz.

Allerdings schien der Fußballlehrer mit den Bedingungen beim dreifachen DDR-Meister nicht vollends zufrieden zu sein. Im Winter bemängelte er etwa die Qualität der Trainingsplätze sowie die Infrastruktur des Vereins.

Außerdem wohnt die Familie des Übungsleiters in Meerbusch am Rhein bei Düsseldorf, weshalb ein Wechsel nach Nordrhein-Westfalen bei ihm hoch im Kurs stehen soll.