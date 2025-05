Aufstieg in die Bundesliga: Sollte der 1. FC Magdeburg daran nicht mehr denken?

Die Sachsen-Anhalter hatten es vor dem letzten Spieltag noch komplett in der eigenen Hand, am Ende der Saison mindestens auf dem dritten Platz zu stehen.

FCM-Keeper Dominik Reimann (27) konnte auch nicht verstehen, was da letzten Freitag schief gelaufen ist. © Bernd Thissen/dpa

Denn der FCM ist am besten gefahren, wo keiner mit ihm gerechnet hat. Vielleicht sollten sich die Magdeburger wieder auf das besinnen, was sie so stark gemacht hat in dieser Saison: ihre freche Art zu spielen. Die Unbekümmertheit, die für so manches heftige Auswärtsergebnis gesorgt hat wie das 5:2 auf Schalke zum Beispiel.

Einfach nicht daran denken: "Was wäre wenn?", sondern die Spiele so locker wie möglich absolvieren. In der eigenen Hand hat man es inzwischen sowieso nicht mehr.

Elversberg, das gerade auf Rang drei liegt, müsste wohl auch mindestens einmal verlieren.

Bis dahin gilt es, einfach auf sich zu schauen und die eigenen Hausaufgaben zu machen. Reimann: "Wir haben noch zwei Spiele und sechs Punkte, die zu vergeben sind. Die wollen wir holen."