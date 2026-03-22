Doppelter Zukowski sorgt für Ekstase: FCM siegt im Abstiegs-Kracher

Der 1. FC Magdeburg schafft die kleine Befreiung. Im Abstiegskracher kann sich die Mannschaft von Petrik Sander mit 3:1 gegen Preußen Münster durchsetzen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg gibt die rote Laterne ab! Beim 3:1-Sieg (1:0) gegen Preußen Münster macht die Mannschaft von Petrik Sander ein sehr engagiertes Spiel und verbringt die Länderspielpause auf Platz 17. Bei dem Erfolg profitiert der FCM auch von mehreren hektischen Szenen kurz vor der Pause.

Mit seinem 12. und 13. Treffer hatte Mateusz Zukowski (l., 24) erneut erheblichen Anteil am Sieg. © Bernd Thissen/dpa Diese furiose Phase kurz vor der Halbzeit begann mit viel Glück für die Magdeburger. Nach einer Ecke kam Hendrix aus dem viel zu freien Rückraum zum Abschluss, der von Zukowski unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wurde. Nach dreiminütiger Überprüfung entschied der Schiedsrichter allerdings auf Abseits, so blieb es beim 0:0. Keine zwei Minuten später wurde dann Musonda im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht, der Schiedsrichter entschied berechtigterweise auf Foulspiel. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mateusz Zukowski selbstbewusst und souverän unten rechts zur 1:0-Pausenführung (45.). Dabei hatte es in dieser ersten Hälfte lange überhaupt nicht nach Toren ausgesehen. Beiden Mannschaften war der Respekt vor der Wichtigkeit dieser Partie anzumerken, keiner wollte den ersten Fehler machen. 1. FC Magdeburg Mangelnde Torausbeute: 1. FC Magdeburg steht sich selbst im Weg Trotzdem ging die Führung des 1. FC Magdeburg zur Pause in Ordnung. Die Blau-Weißen hatten durchaus mehr Spielanteile und bemühten sich gefährlich zu werden.

Zukowski als Matchwinner im Duell gegen Preußen Münster

Durch die drei Punkte steht der FCM nun auf Platz 17. © Bernd Thissen/dpa Die zweite Halbzeit begann schleppend, Magdeburg ließ Münster immer mehr kommen und verlor ein wenig an der defensiven Disziplin, die sich durch die ersten 45 Minuten gezogen hatte. Das Spiel hatte wenig Highlights zu bieten und die Qualität ließ spürbar nach. Gut zwanzig Minuten vor dem Ende sorgte dann erneut Mateusz Zukowski für Freudenschreie in der Magdeburger Kurve. Nach einem Konter, angetrieben von Krempicki, beförderte der Pole das Leder eiskalt im unteren linken Eck zu seinem 13. Saisontreffer (72.). Kurz darauf wurde es dann noch einmal spannend. Zehn Minuten vor dem Ende war Magdeburg bei einem Vorstoß der Münsteraner viel zu weit weg und kam nicht in die Zweikämpfe. Letztendlich war es ein simpler flacher Ball von außen, den Amenyido vor Mathisen erreichen und zum Anschlusstreffer verwerten konnte. Doch mehr kam von Münster nicht, es wurde sogar noch deutlicher. 1. FC Magdeburg "Wäre das Schlimmste in meiner Karriere": Atik über die schwierige Lage beim FCM Denn den Schlusspunkt setzten die Elbestädter: In der 94. Minute ging Preußen Keeper Schenk bei einem Freistoß mit nach vorne, der FCM konnte allerdings klären, sodass Tachie aufs leere Tor zulief und nur noch einschieben musste. Mit diesen drei Punkten gibt der 1. FC Magdeburg die rote Laterne an Münster ab und ist bis auf einen Punkt am 15. Platz und dem damit einhergehenden Klassenerhalt dran.

Statistik zum Spiel von Preußen Münster gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga

2. Bundesliga, 27. Spieltag Preußen Münster - 1. FC Magdeburg 1:3 (0:1) Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Heuer, Koulis (86. Paetow), Kirkeskov - Preißinger (65. M. Schulz) - Bouchama (81. Rondic), Hendrix - Mees (65. Batista Meier) - Amenyido, Vilhelmsson (65. Lokotsch) 1. FC Magdeburg: Reimann - Hercher, Mathisen, To. Müller, Musonda - F. Michel (67. Hugonet) - Ulrich (67. Krempicki), Gnaka - Ghrieb (67. Tachie), Zukowski (89. Ahl-Holmström), Atik (86. Pesch) Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) Tore: 0:1 Zukowski (45.+2/Foulelfmeter), 0:2 Zukowski (72.), 1:2 Amenyido (80.), 1:3 Tachie (90.+5) Gelbe Karten: Preißinger (9), Heuer (7) / F. Michel (6), Hercher (5)