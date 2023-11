FCM-Kante vor Ostderby zuversichtlich: "Werden den Bock umstoßen"

Magdeburg – Wann endet der Negativ-Lauf des FCM ? Am besten bereits am kommenden Sonntag gegen Hansa Rostock . Laut Abwehrkante Daniel Heber (29) ist eine Systemänderung dafür definitiv nicht notwendig. Was zu Saisonbeginn und zuletzt im Pokalspiel gegen Kiel funktioniert hat, wird auch in der Liga wieder erfolgreich sein.

Daniel Heber (29, h.) ist einer der Dauerbrenner beim FCM. Der 29-Jährige stand in dieser Saison in 11 von 12 Spielen auf dem Platz. Nur am 7. Spieltag fehlte er aufgrund einer Roten Karte im Aufgebot von Trainer Christian Titz (52). © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa

In einer, gelinde gesagt, schwierigen Phase des FCM stellte sich am heutigen Mittwoch Daniel Heber in der Medienrunde den Fragen der Pressevertreter.

Dass der Verteidiger, der mittlerweile fast ein Jahr an der Elbe zu Hause ist, so gelassen mit dem Absturz in der Tabelle umgehen würde, war aber doch überraschend. Laut ihm sei die Mannschaft weiterhin "auf einem guten Weg", es habe einfach "ein bisschen das Spielglück gefehlt".

Gleichzeitig räumte er ein, dass dem Team "zu viele einfache Fehler, besonders individuelle Fehler" unterlaufen seien.

Heber selbst hatte am 9. Spieltag im Heimspiel gegen Karlsruhe einen brutalen Fehlpass gespielt, der zum Gegentor führte. Am Ende kam der FCM nur zu einem 1:1-Unentschieden und verpasste einen möglichen Dreier, der aufgrund der spielerischen Leistung absolut drin gewesen wäre.

Trotz des anstehenden Ostderbys gegen den FC Hansa Rostock, der ebenfalls seit einiger Zeit sieglos ist (5 Spiele), sieht Heber keinerlei Bedarf, etwas an der Spielweise oder am System zu ändern. "Irgendwann werden wir den Bock umstoßen", äußerte er zuversichtlich mit Blick auf das 6-Punkte-Spiel.