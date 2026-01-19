"Genialer Fußballer": FCM-Coach lobt Baris Atik

Nach dem 3:0-Sieg gegen Braunschweig äußern sich Trainer und Spieler positiv zum Geschehen und blicken auf das, was kommt.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Mit dem 3:0-Auswärtssieg (1:0) gegen Eintracht Braunschweig konnte der 1. FC Magdeburg den Rückrundenauftakt erfolgreich gestalten. Team und Trainer zeigten sich harmonisch und blickten mit guten Gefühlen auf die vergangene Partie.

Baris Atik (31) war in diesem Spiel wieder an zwei Treffern direkt beteiligt. © Swen Pförtner/dpa Die Dominanz der Magdeburger war schon bei einem Blick auf die Statistik erkennbar. 21 Torschüsse, wohingegen Braunschweig gerade einmal auf sechs kam. Die Blau-Weißen überzeugten im Abstiegskracher und knüpften mit dem Ergebnis an ihre Form aus den letzten Spielen der Hinrunde an. Auch Trainer Petrik Sander (68) hatte nichts zu bemängeln: "Das wäre ein Jammern auf hohem Niveau, das war ein überaus überzeugender Auftritt", so der 68-Jährige nach der Partie. Seine Jungs beeindruckten mit Spielfreude, Mentalität und einer sehr kompakten Defensive. Wobei auch diesmal ein Mann wieder besonders auffällig war: Baris Atik (31). "Wenn man ihn in den eigenen Reihen hat, dann ist das glaube ich von Vorteil", so Sander mit einem Schmunzeln auf die Frage, wie viel Spaß Atik aktuell mache. "Das ist ein genialer Fußballer", fügte der Coach hinzu. Der Offensivakteur blüht unter Sander förmlich auf und zeigte, warum er in Magdeburg zu einem der Leistungsträger gehört.

Mit einer Vorlage und einem Tor steht Atik auch an diesem Spieltag wieder in der "kicker-Elf des Tages". Und das bereits zum vierten Mal.

Baris Atik: "Der lässt mich wirklich einfach machen"

Der 1. FC Magdeburg kann mit Selbstbewusstsein in das Derby gegen Dresden starten. © Swen Pförtner/dpa FCM-Coach Sander scheint verstanden zu haben, wie mit Atik umzugehen ist. "Wenn man ihn lässt, und in ihm den Spaß am Fußball weckt, dann ist er in der 2. Liga ein überdurchschnittlicher Spieler", lobte der 68-Jährige. Baris Atik zahlte dieses Lob mit Leistungen zurück und ist froh über die Art und Weise: "Der lässt mich wirklich einfach machen", sagte der 31-Jährige locker. Er betonte gleichzeitig, weiterhin den Fokus behalten zu wollen: "Wichtig wird auch, dass wir jetzt nicht glauben, dass wir die Größten sind". Im nächsten Spiel wartet nämlich Dynamo Dresden. Im Elb-Clásico will der FCM gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause wichtige drei Punkte holen. "Wir wissen natürlich über die Bedeutung des Spiels, es wird ein extrem emotionales Spiel", so Atik. 1. FC Magdeburg "Uns steht eine heikle Aufgabe bevor": FCM-Coach mit Respekt vor Braunschweig Die Dresdener konnten ihre dreifache Niederlagenserie am vergangenen Spieltag gegen Fürth (2:0) stoppen und kommen jetzt mit Aufwind und Selbstbewusstsein nach Magdeburg.