Hugonet patzt wieder - doch der 1. FC Magdeburg dreht gegen Schalke auf!

Magdeburg - Nach dem Peinlich-Aus im Pokal in Offenbach (1:2) hatte Christian Titz, Trainer des 1. FC Magdeburg seinen Abwehrmann Jean Hugonet bereits angezählt. Trotzdem stand er am Sonntag in der 2. Bundesliga gegen den FC Schalke 04 erneut in der Startelf. Möglicherweise ein Fehler, wie sich schnell zeigte.