Monster-Bock und kein eigener Treffer: Ist der FCM für Wiesbaden gewappnet?

Der FCM unterliegt im zweiten Testspiel des Trainingslagers Sepsi OSK und ist nicht in der Lage, einen eigenen Treffer zu erzielen.

Von Robin Amberg

Side (Türkei) - Nach der gestrigen Niederlage gegen Sepsi OSK herrschte überraschend gute Stimmung beim FCM. Dabei war die Mannschaft erneut nicht in der Lage, die eigenen - teils dicken - Gelegenheiten in Zählbares umzumünzen. Stattdessen stand nach Abpfiff lediglich ein Eigentor des Gegners auf der Habenseite und zwei Gegentreffer, die in altbekannter Manier hergeschenkt wurden. Während erste Stimmen die Entwicklung des Teams im Trainingslager hinterfragten, sprach Christian Titz (52) von einem "Wermutstropfen".

FCM-Trainer Christian Titz (52) bleibt die Ruhe selbst. Auch nach dem zweiten Testspiel ohne positives Ergebnis sieht er seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. © Swen Pförtner/dpa Da ist der Wurm drin! Eine Redewendung, die seit dem 6. Spieltag und dem Gastspiel von Magdeburg auf Schalke ins Schwarze trifft. Seitdem wurde das Abstellen eigener individueller Fehler in schöner Regelmäßigkeit thematisiert. Zum Frust der Anhänger gehörte das für Spieler und Trainer indes nur zum guten Ton. Geändert hat sich nämlich nichts. Es brauchte offensichtlich mehr als nur das Geloben von Besserung. Das Trainingslager in der Türkei sollte die langersehnte Wende bringen. Doch Konsequenz, Entschlossenheit und Ausdauer scheint die Mannschaft auch abseits der heimischen Umgebung vergeblich zu suchen. Nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung gegen den Drittligisten Dynamo Dresden und zwei Gegentoren, die eine höherklassig spielende Mannschaft mutmaßlich hätte verhindern müssen, gab es am gestrigen Nachmittag eine 1:2-Niederlage gegen Sepsi OSK. Die Rumänen sind Erstligisten, stehen in ihrer Liga in der oberen Tabellenhälfte und zeigten gegen den FCM, dass sie definitiv in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Umso mehr hätte Magdeburg gewarnt sein sollen, Unkonzentriertheiten zu vermeiden. Ein Ballverlust durch Stockfehler von Tatsuya Ito (26) im eigenen Aufbauspiel und ein annähernd unerklärlicher Rückpass von Silas Gnaka (25) in die Füße des Gegenspielers sorgten daher für Kopfschütteln bei den Gegentoren. 1. FC Magdeburg 1. FCM: Warum Titz mit dem beinahe Testspiel-Debakel gegen Dynamo zufrieden ist Dass die Mannschaft zusätzlich nicht in der Lage war, den Ball trotz einiger Chancen im Tor des Gegners unterzubringen, sondern von einem Eigentor profitierte, ließ Ernüchterung aufkommen. Immerhin sind es nicht einmal mehr zwei Wochen bis zum Rückrundenstart gegen Wiesbaden.

Alexander Nollenberger: "Das letzte Testspiel ist wichtig für ein gutes Gefühl"