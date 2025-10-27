Nach erstem Heimsieg: 1. FC Magdeburg vor Pokalspiel gegen Viertligisten angespannt

Magdeburg - Unter den Interimstrainern Petrik Sander (64) und Pascal Ibold (35) gelingt dem 1. FC Magdeburg auch der zweite Schritt aus der Ergebniskrise.

FCM-Interimstrainer Petrik Sander (64) war nach dem Heimsieg gedanklich schon bei der nächsten Partie. © Andreas Gora/dpa

Das 2:0 gegen Preußen Münster ist der erste Heimsieg der Saison und bringt den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Trotz aller Erleichterung richtet Sander aber sofort den Blick nach vorn.

"Heute kann man stolz und glücklich sein, aber Fußball ist schnelllebig. Am Mittwoch geht es schon weiter, mit einem wichtigen Spiel für uns alle, für den gesamten Verein", sagte der 64-Jährige.

Das Pokalspiel bei Viertligist FV Illertissen - in Runde eins Sieger gegen Nürnberg - wirft also schon klar seine Schatten voraus.

Immerhin 847.544 Euro werden für das Erreichen des Achtelfinales ausgezahlt, auch für einen Zweitligisten vom Kaliber des FCM eine ordentliche Summe, die bei der Suche nach Verstärkungen in der Winterpause weiterhelfen kann.

Dass ein Weiterkommen bei einem Viertligisten kein Selbstläufer ist, hat Magdeburg im Vorjahr erfahren, als die Elbestädter bei Kickers Offenbach schon in der ersten Runde ausschieden.