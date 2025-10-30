Spieler des 1. FC Magdeburg setzen sich ein: Ersatz-Coach soll befördert werden

Magdeburg - Nach dem nächsten Erfolg des 1. FC Magdeburg und dem Weiterkommen im DFB-Pokal mehren sich die Stimmen für eine Beförderung von Petrik Sander (64).

Auch Interimstrainer Petrik Sander (64) hätte nichts dagegen Cheftrainer zu werden. © Andreas Gora/dpa

Der Interimstrainer des Fußball-Zweitligisten ist nicht abgeneigt, Chefcoach zu werden. "Mir macht es Riesenspaß", sagte der 64-Jährige. "Nicht, dass man denkt: Ja, ja, der will ja vielleicht gar nicht oder so. Es macht Spaß mit den Jungs. Aber es muss ja alles Sinn ergeben."

Sander hatte zuletzt zusammen mit seinem bisherigen U23-Co-Trainer Pascal Ibold (35) die Profis des Zweitliga-Schlusslichts übernommen und in nun drei Spielen zwei Siege und ein Remis geholt - bei null Gegentoren.

Am Mittwochabend gewann der FCM ungefährdet 3:0 beim bayerischen Regionallisten FV Illertissen und zog damit in die dritte Runde des DFB-Pokals sein.

Stürmer Maximilian Breunig (25) sagte bei Sky auf die Frage, ob Sander dauerhaft als Trainer bleiben solle: "Ich glaube, da spricht wenig dagegen. Also wenn man aktuell unsere Spiele anguckt: Wir sind im Flow." Magdeburg zeige unter Sander nun gute Leistungen. "Deswegen warum nicht?"

Teamkollege Alexander Nollenberger (28) meinte: "Wir sind als Mannschaft mega happy, das kann ich sagen." Er lobte den Coach und auch dessen Nebenmann Ibold: "Er hat einige Lebenserfahrungen, trifft immer die richtigen Worte und beide machen es einfach gut, muss man einfach mal so sagen."