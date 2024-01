Unterzahl und Slapstick-Gegentor: 1. FCM unterliegt Braunschweig

Braunschweig – Ein enttäuschender Auftritt in Braunschweig. Frühes Gegentor, erzwungener Wechsel, Gelb-Rote Karte – die 1:0 (1:0)-Auswärtsniederlage gegen den BTSV wurde zu einem gebrauchten Tag für den 1. FC Magdeburg . Dabei war die Euphorie nach dem vorangegangenen Heimsieg über Wiesbaden groß gewesen.

Braunschweig ging früh in Führung: Ermin Bicakcic (34, r.) musste nur noch einschieben. Magdeburg hatte zuvor versäumt, den Ball ordentlich zu klären. © Swen Pförtner/dpa

Trainer Titz stellte gegen den BTSV dieselbe Anfangsformation auf, die bereits am Wochenende zuvor gegen Wiesbaden begonnen hatte.

Schuler und Castaignos, die beim Heimsieg über die Hessen noch fehlten, kehrten gegen Braunschweig zwar in den Kader zurück, nahmen aber vorerst auf der Ersatzbank Platz.

Überraschenderweise fehlte im Kader Arslan, um den sich spätestens seit dem Trainingslager Gerüchte ranken, dass er möglicherweise zu seinem ehemaligen Verein Dynamo Dresden zurückkehren könnte.

Im Spiel wurde nach einer schwachen Anfangsphase früh deutlich, dass der FCM die Partie in der Löwenstadt nicht ohne Gegentreffer beenden würde. Obwohl Reimann in der Woche betont hatte, wie wichtig es für den Club sei, die Null zu halten, wurde seine angekündigte risikoärmere Spielweise bereits in der 16. Minute zu Nichte gemacht.

Nach einer flachen Hereingabe in den Strafraum schafften es die Magdeburger nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Nach wildem Gestocher war es schließlich Bicakcic, der aus vier Metern nur noch einschieben musste, nachdem Reimann nach notdürftigen Abwehrversuchen überwunden war.

Der nächste Rückschlag für den FCM ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 35. Minute sah sich Titz gezwungen, Heber vom Platz zu nehmen. Dieser hatte sich zu Beginn der Partie bereits eine gelbe Karte nach einem taktischen Foul eingehandelt und liebäugelte danach zu häufig mit der Gelb-Roten Karte. Hoti übernahm seinen Platz positionsgerecht.

Auch wenn der FCM nach schwachem Start gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel gefunden hatte, konnte die Titz-Elf das Tor der Gastgeber nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Daher ging die 1:0-Pausenführung für den BTSV definitiv in Ordnung.