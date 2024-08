Vor Liga-Kracher in Nürnberg: Schnappt der 1. FC Magdeburg am Deadline Day noch einmal zu?

Magdeburg - Klammert man das peinliche Pokal-Dilemma aus, ist der 1. FC Magdeburg eigentlich ganz gut in die neue Saison gestartet. Unerwartete Ausfälle zwangen den Klub aber zu reagieren. Passiert nun am Deadline Day sogar noch etwas?

Magdeburgs Trainer Christian Titz (53) und Sport-Geschäftsführer Otmar Schork (66). Der Klub kann auf dem Transfermarkt wohl nicht mehr aktiv werden. © Eroll Popova/dpa

Der Ausfall von Herbert Bockhorn (29) wog so schwer, dass Samuel Loric (24) in den vergangenen Tagen noch verpflichtet wurde.

"Mit Samuel glauben wir, die entstandene Lücke auf den Außenverteidiger-Positionen schließen zu können", sagte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork (66) zum Transfer.

Im ersten Training machte der Mann aus der französischen dritten Liga auch klar, dass er sich schnell in den Kader spielen möchte.

Trainer Christian Titz (53): "Er hat schon seine Aggressivität und seine Antrittsschnelligkeit angedeutet! Wir kennen ihn schon länger und haben immer Kontakt gehalten. Nun hat sich für uns eine Tür geöffnet."

Die große Frage ist nun: Wird der FCM am Deadline Day sogar noch einmal aktiv? Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass der Zweitligist in der Offensive noch etwas machen will.

Auf der Pressekonferenz vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Nürnberg (13 Uhr/Sky) dann aber die klare Aussage: Geht nicht!