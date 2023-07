BVB-Kracher-Testspiel in Erfurt: Das sollten Fans und Besucher bei der Anreise beachten!

Erfurt - Rund um das Testspiel zwischen Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt und Bundesligist Borussia Dortmund am morgigen Samstag sollten sowohl Fans als auch Anwohner einige Dinge beachten.

Ein Hauch von Bundesliga weht am Samstag durchs Erfurter Steigerwaldstadion. Anstoß der Partie gegen Borussia Dortmund - vor knapp 16.000 Zuschauern - ist um 16.30 Uhr. (Archivbild) © imago/Karina Hessland

Zweifellos: Wenn Rot-Weiß den Vizemeister empfängt, dann ist das etwas vollkommen anderes als wenn das Team von Trainer Fabian Gerber (43) in der Regionalliga ran muss - der Gegner also Borussia Dortmund heißt und nicht Babelsberg, Chemnitz oder Meuselwitz. Selbst die Tatsache, dass es sich bei dem Kick am Samstag (Anstoß 16.30 Uhr) "nur" um ein Testspiel handelt, dürfte angesichts der Qualität und Strahlkraft des Gegners herzlich egal sein.

Für das Fußballfest greift ein Anwohnerschutzkonzept. Das bedeutet: In den angrenzenden Wohngebieten wird es zu einem Verkehrsverbot und Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Das Einfahren und Parken in den Zonen ist nur für Anwohner möglich. Das gab der Verein in einer Mitteilung bekannt. Es wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Stattdessen sollten die P+R-Parkplätze (Zoopark, Urbicher Kreuz, Grubenstraße, Messe, Europaplatz) sowie das Verkehrsangebot der EVAG genutzt werden.

Die EVAG teilte mit, dass man Großzüge einsetzen werde. Zudem stelle man zusätzliche Bahnen zur Verfügung.