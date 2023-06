Fast zwei Meter groß: Abwehr-Leuchtturm Zeller kickt zukünftig für Rot-Weiß Erfurt

Lucas Zeller (23) kommt von Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 und hat in Erfurt einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. (Archivbild) © IMAGO/HMB-Media

Wie der Verein offiziell bekannt gab, unterschreibt der Innenverteidiger, der vom 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) kommt, einen Vertrag bis 2025.

"Wir sind sehr froh, dass sich Lucas trotz anderer Angebote für uns entschieden hat", sagte Erfurts Trainer Fabian Gerber (43) laut Vereinsmitteilung. Zeller sei ein junger und talentierter Spieler, der defensiv "sehr flexibel" einsetzbar sei.

"Wir freuen uns riesig, mit ihm die nächsten Schritte gehen zu können und eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu spielen."

Der 23-Jährige konnte bereits reichlich Erfahrungen sammeln - unter anderem in der Jugend von Zweitligist Hannover 96. Auch für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim hat sich Zeller bereits in der Regionalliga Südwest die Schuhe geschnürt. In der vergangenen Saison lief der gebürtige Frankfurter 28-mal für Schweinfurt in der bayrischen Regionalliga auf. Er kam dabei auf drei Tore.

Wie Rot-Weiß mitteilte, fiel der junge Defensivmann in Unterfranken nicht nur in der klassischen Arbeit nach hinten auf. Er habe auch im Aufbauspiel "auf ganzer Linie" überzeugt.