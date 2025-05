Neues Experiment! Schalke 04 holt Trainer von englischem Zweitliga-Absteiger

Am Samstag bestätigte der Verein Miron Muslic (42) als neuen Cheftrainer . Mit Vorschusslorbeeren fängt der neue Coach nicht gerade an.

Der Österreicher soll die Knappen zurück in die Bundesliga führen. © FC Schalke 04

"Für unsere Auswahl haben wir ein genaues Suchprofil definiert und anschließend in einem größeren Team einen detaillierten Rechercheprozess durchgeführt. Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer", erklärte Baumann.

Der neue Mann an der Seitenlinie habe mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt, er sei in der Lage, Gruppen zu begeistern und habe auf sowie neben dem Platz eine ganz klare Handschrift.

Vor seinem Engagement in England war er zwei Jahre lang Trainer in Belgien bei Cercle Brügge. Den Klub übernahm er im September 2022 auf einem Abstiegsplatz, führte das Team dann noch in die Qualifikation zur Conference League. In der Folgesaison landete die Mannschaft auf dem fünften Platz.

Anfang Dezember 2024 trennte sich der Verein von Muslic, der viele Jahre beim SV Ried als Coach tätig war, wo er 2017 seine Karriere als Spieler beendet hatte.

Erstmeldung um 11.8 Uhr, aktualisiert um 11.28 Uhr.