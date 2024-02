"Schämt Euch!": Krisengipfel löst nächste Krise aus, Schalke vergisst eigene Fans!

Gelsenkirchen - Nach dem desaströsen 0:3-Debakel in Magdeburg forderte Mittelfeldspieler Paul Seguin (28) einen Knall, der auch gleich am Montag beim FC Schalke 04 ertönte. Eine zweistündige Krisensitzung sollte den Bock endlich umstoßen. Leider hat der abstiegsbedrohte Traditionsklub dabei offenbar seine eigenen Anhänger vergessen.

Die Akteure sollen bereits ab 14 Uhr beim Not-Gespräch mit Trainer Karel Geraerts (42) und Sportdirektor Marc Wilmots (55) gewesen sein, um die sportlich katastrophale Leistung in der ersten Halbzeit gegen den FCM sowie notwendige Schritte auf dem Weg zum Klassenerhalt zu besprechen.

Demnach stampften viele der Angereisten nass und aufgebracht wieder von dannen, bis um 16.17 Uhr endlich ein paar königsblaue Kicker auftauchten. Die absolvierten in der Folge auch nur eine Laufeinheit, gaben den verbliebenen Seelen aber immerhin noch Autogramme.

Dort wurden die treuen Anhänger dann allerdings bitterlich enttäuscht, wie die Bild-Zeitung berichtete. Denn von den Spielern gab es weit und breit keine Spur, was auch für eine Info seitens des Vereins galt.

Um 14.30 Uhr war nämlich eine öffentliche Trainingseinheit angesetzt, für die zahlreiche Fans dem Gelsenkirchener Regenwetter trotzten und sich am Gelände im Schatten der Veltins-Arena einfanden.

Trainer Karel Geraerts (42) konnte das Ruder auf Schalke bislang nicht herumreißen. © Christophe Gateau/dpa

Als Alternative erklärte der Klub das Training am heutigen Dienstag um 10.30 Uhr kurzerhand zur öffentlichen Einheit, den Anhängern reichte das jedoch nicht aus.

"Hundert Fans warten zwei Stunden auf Euch im Regen und dann kommt so eine Entschuldigung? Schämt Euch!", kommentierte eine Fan-Seite.

Unglücklicherweise passt die vergessliche Misskommunikation ins Bild der Schalker Katastrophen-Saison mit Pleiten, Pech und Pannen.

Erst vor rund zwei Wochen wurde für die Auswärtsreise nach Kiel Informationen der Sport Bild zufolge ein Flug zu wenig gebucht, weshalb Leiter Lizenzbereich Gerald Asamoah (45) wieder aus dem Flieger steigen und eigenständig aufbrechen musste.

In der Woche davor habe der Klub die beiden Spieler Lino Tempelmann (25) und Yusuf Kabadayi (20) eigentlich als Überraschung mit Kuchen zum Geburtstag beglücken wollen, doch Coach Geraerts soll die Party verhindert haben, indem er das Duo aus dem Kader für das Duell gegen Braunschweig strich.

Ohnehin seien der erst im vergangenen Oktober angeheuerte Übungsleiter und sein im Januar eingesetzter Sportdirektor Wilmots keineswegs unumstritten.

Zuletzt sorgte das Gespann mit wirren Widersprüchen für Aufsehen, darüber hinaus gehe den S04-Profis gegen den Strich, dass die beiden nur auf Französisch oder Flämisch miteinander sprechen.

Vielleicht konnten die Unstimmigkeiten aber bei der Krisensitzung am Montag geklärt werden und der Fan-Fauxpas hatte wenigstens einen Nutzen. Vor der nächsten Partie wäre das bitter nötig, denn am Freitag (18.30 Uhr) kommt Tabellenführer FC St. Pauli in den Pott.