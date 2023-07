Schalke-Profi Ibrahima Cissé nach HSV-Spiel rassistisch beleidigt - Vereine reagieren

Hamburg - Abscheulich: Abwehrspieler Ibrahima Cissé (22) ist nach der 3:5-Niederlage des FC Schalke 04 beim HSV in den sozialen Netzwerken unter anderem mit Affen-Emojis rassistisch beleidigt worden.

Der 22-Jährige hatte bei dem spektakulären Auftaktspiel eine unglückliche Rolle gespielt: In der 56. Minute verursachte er zunächst einen Foulelfmeter, durch den die Hanseaten den 2:2-Ausgleich erzielten.

Und weiter: "Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra!"

In einem Twitter-Post schrieben Schalker: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts."

S04 reagierte am Samstagmittag und verurteilte die Angriffe gegen den Spieler aus Mali aufs Schärfste.

In der 71. Minute sah er schließlich nach einem Foul an Levin Öztunali (27) seine zweite Gelbe Karte und musste den Platz verlassen. In Unterzahl verloren die Knappen letztlich durch zwei späte Tore.