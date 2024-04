Deshalb verspürt FC-St.-Pauli-Stürmer Afolayan wenig Druck vor Nordduellen

Hamburg - Mit seinem Kopfballtreffer hat Oladapo Afolayan (26) die Kiez-Elf gegen Hannover 96 vergangenes Wochenende in Führung gebracht. Im kommenden Match gegen Hansa Rostock will er anknüpfen und erneut drei Punkte holen.

Die Trainingswoche der Boys in Brown startete am Dienstag mit Spaß und ungewöhnlich viel Gelächter auf dem Rasen der Kollausstrauße.

Mit seinem Kopfballtor gegen Hannover 96 manövrierte Oladapo Afolayan (26) die Kiez-Elf zum Sieg. © Swen Pförtner/dpa

Mehr Spaß als Arbeit war auch das Match gegen 96 am vergangenen Sonntag, gab der 26-Jährige zu. "Wir sind dort hingefahren, um unsere Aufgabe zu erledigen und das haben wir geschafft. Für mich war da nicht so viel Druck."

Auf Nachfrage, wieso der englische Spieler trotz der aktuell heißen, finalen Phase der Saison wenig Druck verspürte, entgegnete er mit einem einfachen Grund: "So bin ich einfach" und erklärte, dass er es als absolutes Privileg sehe, beruflich Tag für Tag den Ball am Fuß zu haben.

Auch deshalb sieht er die Begegnung mit einem der größten Rivalen der Kiez-Kicker am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) als keine größere Drucksituation als andere Spiele.

Zwar sei es immer ein anderes Gefühl, wenn man auf das Saison-Ende zusteuere, dennoch änder sich ja nichts: "Jedes Spiel dauert 90 Minuten, du musst dadurch gehen und die drei Punkte mitnehmen".

Das die Kogge als abgeschlagener Zweitligist nichts mehr zu verlieren hätten - davon will Afolayan nichts hören. "Am Ende geht es in der Liga doch immer darum, dass jedes Team jedes Spiel gewinnen will." Mit diesem Mindset wollen auch die Kiezkicker in den Nordderbys auf den Platz gehen - unabhängig vom Gegner.

Und auch wenn der gebürtige Engländer für sich selbst vom Aufstieg in die Bundesliga mit seinem Club träumt, betont er: "Wenn wir uns aber zu sehr darauf konzentrieren, passiert es nicht."

Um Spiel für Spiel einen kühlen Kopf zu bewahren und fokussiert zu bleiben, lenkt sich der Stürmer gerne mit Golf ab. Wegen des Wetters in Hamburg und seiner Verletzung konnte er aber lange nicht aufs Grün. Um in der nächsten Saison für die Bundesliga gewappnet zu sein, plant er im Sommer eine Auszeit mit Freunden im Golf-Urlaub.