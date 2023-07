Die Saad-Show beim FC St. Pauli geht weiter! Senkrechtstarter trifft gleich schon wieder

Der gebürtige Hamburger hat sich nach verständlichen anfänglichen Problemen binnen kürzester Zeit zum Stammspieler entwickelt. Auch am Samstag spielte er den FCK-Verteidigern Knoten in die Beine.

Eigentlich müsste es ihm unheimlich vorkommen. Vor noch etwas mehr als einem halben Jahr lief der 23-Jährige in der Regionalliga Nord für Eintracht Norderstedt auf und spielte gegen so "klangvolle" Namen wie den SSV Jeddeloh II. Von vielen Fans wurde der damalige Transfer von Saad ans Millerntor belächelt, doch mittlerweile ist der Außenspieler nicht mehr aus dem Spiel der Kiezkicker wegzudenken.

Der 23-Jährige (2.v.l.) jubelt mit Vorlagengeber Jackson Irvine (30, 2.v.r.) über seinen Treffer. © Uwe Anspach/dpa

Der große Auftritt sollte aber noch folgen. In der 51. Minute lief der Flügelflitzer von der linken Seite ein, wurde mit einem Chipball von Kapitän Jackson Irvine (30) perfekt bedient und legte sich die Kugel erst an einem völlig verdutzten Luthe vorbei und anschließend ins leere Tor.

Anschließend drehte er ab, jubelte vor den Fans und schlug mit der Hand auf das St.-Pauli-Logo. Es war sein dritter Treffer im achten Spiel für die Kiezkicker - was für eine Quote!

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Lauterer lieferte Saad schließlich mit einer seiner vielen Aktionen seinen Beitrag zum Siegtreffer. Er setzte sich links durch und passte nach innen, wo Marcel Hartel (27) unsanft zu Fall gebracht wurde und per Elfmeter zum 2:1 traf.

Im Anschluss an die Partie sprach der 23-Jährige selbst von einer "nicht so guten Leistung". Die Fans dürfen also gespannt sein, was passiert, wenn Saad mal einen guten Tag erwischt.