Was sich St.-Pauli-Stürmer Johannes Eggestein am meisten zum Geburtstag wünscht

Hamburg - St. Pauli-Stürmer Johannes Eggestein feiert am heutigen Mittwoch seinen 26. Geburtstag. Das wünscht sich der Kiezkicker in Hinblick auf den 33. Spieltag und das letzte Heimspiel gegen den Vfl Osnabrück am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) am meisten.

Im Stadtderby gegen den HSV konnte Johannes Eggestein (26) dieses Mal keine Treffer erzielen. © Christian Charisius/dpa

Klar ist: Patzt Düsseldorf am Samstagabend gegen Holstein Kiel, ist der FC St. Pauli automatisch aufgestiegen - und das noch vor dem letzten Heimspiel am Sonntagmittag gegen den abgeschlagenen VfL Osnabrück im Millerntor.

FCSP-Stürmer Johannes Eggestein hat am heutigen Mittwoch Geburtstag und wünscht sich mit Blick aufs Wochenende besonders eines: einen Sieg und den Aufstieg in die Bundesliga.

Doch, wenn er es sich aussuchen könnte, wonach sehnt er sich mehr, wenn er die Kerzen auf der Torte ausblasen darf: einem indirekten Erfolg durch einen Sieg der Störche oder einem siegreichen Matchball im eigenen Stadion?

"Wenn Kiel am Wochenende gegen Düsseldorf gewinnt, dann nehmen wir das an, keine Frage. Emotional gesehen, ist es so, dass ich es gerne am Sonntag entscheiden möchte", so die klaren Worte des Psychologie-Stundeten. Schließlich gehe es in erster Linie darum, nächste Saison in Liga Eins zu spielen - ob sich das nun schon nach dem Zweitliga-Topspiel am Samstagabend oder erst Sonntagnachmittag entscheide, sei dabei zweitrangig.

"Darüber hinaus gibt es ja noch andere Ziele, zum Beispiel Kiel weiter zu jagen und den ersten Platz zu schaffen, aber das sind alles Zukunftsgeschichten. Erstmal geht es darum, sich auf uns zu konzentrieren", betonte er.