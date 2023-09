Ex-St.-Pauli- und Schalke-Stürmer Burgstaller im TAG24-Interview: "Wird spannendes Spiel"

Hamburg/Wien - Er wird genau hinschauen! Am Samstag (20.30 Uhr) treffen der FC St. Pauli und der FC Schalke 04 im Zweitliga-Topspiel am Millerntor aufeinander. Einer, der beide bestens kennt, ist Guido Burgstaller (34). Der Österreicher spielte dreieinhalb Jahre für Königsblau und zwei Jahre für die Kiezkicker. TAG24 hat mit dem Angreifer über das Duell seiner Ex-Vereine, aber auch über seine aktuelle Verletzung und den Saisonstart seines Klubs Rapid Wien gesprochen.

Burgstaller: Ich bin ein schlechter Zuschauer. Man will immer spielen und fit sein. Zum Glück falle ich aber nicht ewig aus. Mit so Kleinigkeiten muss man immer rechnen. Aber Zuschauern selber macht nicht Spaß.

Guido Burgstaller: Ich bin seit vier Wochen raus, habe eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Es dauert leider an der Stelle, da muss man sich Zeit lassen, dass das nicht wieder aufreißt. Aber ein Ende ist langsam in Sicht. Auch wenn es schwierig ist abzuschätzen, hoffe ich, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Aber es gehört zum Geschäft dazu.

In der Saison 2020/21 traf der mittlerweile 34-Jährige mit den Kiezkickern auf den FC Schalke 04. © Axel Heimken/dpa

TAG24: Ihr habt aus den ersten sieben Spielen neun Punkte geholt und seid in der Conference-League-Quali äußert unglücklich am AC Florenz gescheitert. Wie bewertest Du Euren Saisonstart?

Burgstaller: Bis zum Rückspiel beziehungsweise bis zum Ausscheiden war es ein guter Saisonstart. Wir haben viele gute Spiele gemacht. Doch jetzt ist der Strudel drin. Wir haben leichte Punkte hergeschenkt, zweimal unnötig in der letzten Minute ein Tor kassiert. Das sind Kleinigkeiten, die das Leben schwer machen.

Daher ist es jetzt von der Punkteausbeute kein guter Start mehr, von der spielerischen Art und Weise her haben wir uns aber schon gesteigert.

Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr aber schon steigern. Wir haben eine junge Mannschaft mit vielen Österreichern und wollen den nächsten Schritt gehen. Bislang konnten wir das aber noch nicht so in Punkte ummünzen.

TAG24: Einige Deiner Ex-Kollegen spielen mittlerweile auch in Österreich. Besteht da noch Kontakt zueinander?

Burgstaller: Mit Philipp Ziereis (30, Linzer ASK) auf jeden Fall. Wir schreiben und telefonieren regelmäßig. Wir haben uns damals auch in Hamburg schon gut verstanden und viel miteinander gemacht. Jetzt ist für ihn aber eine stressige Zeit, weil er immer donnerstags und sonntags spielt. Linz wäre nicht so weit entfernt, aber da sieht man sich jetzt nicht mehr so oft.