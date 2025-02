FC St. Pauli droht wochenlanger Ausfall von Leistungsträger: "Sieht nicht gut aus"

St.-Pauli-Profi James Sands (24, M.) verletzte sich kurz vor Spielende schwer. © WITTERS

Als in einer chancenarmen Partie alles auf ein 0:0 hinauslief, lag der Ball in der 88. Minute doch noch in einem der beiden Tore. "Dann kommt eine Ping-Pong-Aktion in der roten Zone vor der Box, wo wir den Ball nicht richtig klären", beschrieb Blessin die Szene.

Anschließend wollte SC-Verteidiger Christian Günter (31) den Ball scharf vor das Tor spielen, doch Philipp Treu (24) fälschte ihn unhaltbar ab, sodass das Leder im langen Eck einschlug. "Dann steht's 0:1", ärgerte sich der 51-Jährige. "Einen Punkt hätten wir verdient gehabt. Das tut weh, es wirft uns aber nicht um."

Viel mehr als der Punktverlust tut ohnehin der Ausfall von James Sands (24) weh. Der Amerikaner musste zunächst gestützt von Betreuern in der Nachspielzeit den Rasen verlassen und wurde anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einem Bürostuhl in die Kabine geschoben.

"Es sieht nicht gut mit dem Sprunggelenk aus", gab Blessin eine erste Prognose ab und erklärte, dass Sands bereits im Krankenhaus sei. "Er war mit dem vollen Gewicht drauf."

Vieles deutet daraufhin, gerade auch bei der Reaktion von Blessin, dass der 24-jährige Mittelfeldspieler wochenlang ausfallen wird. "Es trifft mich bis ins Mark", zeigte er sich bedrückt. "Er war sehr zweikampfstark und hat Jacko neben sich in eine bessere Position gebracht. Es tut deshalb sehr weh."