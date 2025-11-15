FC St. Pauli: Diese Probleme muss Trainer Blessin dringend lösen

Hamburg - Jetzt wird es ernst! Der FC St. Pauli steht nach sieben Liga-Pleiten in Folge und dem Absturz auf den Relegationsrang gehörig unter Druck. Trainer Alexander Blessin (52) hat entsprechend in der aktuellen Länderspielpause gleich an mehreren Fronten zu kämpfen.

Auf St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) wartet viel Arbeit. © WITTERS

Nach dem blamablen 0:4 gegen die bis dato sieglose Borussia aus Mönchengladbach redete nicht nur Blessin Klartext, auch das Team tat es hinter verschlossenen Türen. Gegen Freiburg (1:2) war davon aber nur bedingt etwas zu sehen.

Die Kiezkicker versuchten sich gegen den Sportclub auf das zu besinnen, was sie in der Vorsaison ausgezeichnet hatte: die Defensive. In dieser hatten sie nur 41 Gegentore kassiert, aktuell stehen nach zehn Spieltagen schon 20 auf dem Konto.

Der Schritt zurück zeigte immerhin eine gewisse Wirkung. Freiburg tat sich extrem schwer und kam nur auf acht Torschüsse. Leider fanden aber auch zwei den Weg in ihr Ziel.

Auffällig dabei: Wie schon in den Vorwochen leitete ein individueller Fehler das 0:1 ein und brachte St. Pauli damit auf die Verliererstraße.

Auch wenn an seinem Status nicht zu rütteln ist, wie Blessin klarstellte, gab Keeper Nikola Vasilj (29) bei den jüngsten drei Partien beim jeweils ersten Gegentreffer keine gute Figur ab.

Damit reiht er sich allerdings gnadenlos in die Reihe der Leistungsträger ein, die seit Wochen ihre Form suchen und das Team eigentlich stützen sollen. So tut sich unter anderem auch Eric Smith (28) schwer, das Spiel der Kiezkicker derzeit in die richtigen Bahnen zu lenken.