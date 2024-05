FC St. Pauli: Diese Profis müssen noch für ihre Nationalteams ran

Manolis Saliakas (27, l) und Nikola Vasilj (28) wurden für ihre jeweiligen Nationalmannschaften berufen. © Michael Schwartz/dpa, Marcus Brandt/dpa

Wieder einmal dabei, aber unter neuem Nationaltrainer ist Torwart Nikola Vasilj (28). Nach der verpassten EM trifft der Keeper mit der Auswahl von Bosnien-Herzegowina am 3. Juni in London auf England, sechs Tage lautet der Gegner in Empoli Italien. Ob Vasilj unter Neu-Nationaltrainer und Ex-HSV-Star Sergej Barbarez (52) bessere Chancen hat, wird sich zeigen.

Ähnliche Highlights warten auch auf Meisterschafts-Torschütze Danel Sinani (27) und Luxemburg. Zunächst geht es in Metz (5. Juni) gegen Frankreich um Superstar Kylian Mbappé (25), anschließend wartet mit Belgien in Brüssel der nächste Kracher (8. Juni) der nächste Top-Gegner auf den 27-Jährigen und sein Team.

Manolis Saliakas (27) wird den Griechen ein Teil der deutschen Vorbereitung auf die EM-Endrunde. Der Rechtsverteidiger wurde von Interims-Trainer Nikolaos Papadopoulos (52) für die Partie gegen die Elf von Julian Nagelsmann (36) in Mönchengladbach (7. Juni/20.45 Uhr) und den Test in Österreich gegen Malta (11. Juni) berufen.

Für ein Trio hingegen stehen Begegnungen in der WM-Qualifikation an. Elias Saad (24) trifft in der Gruppe H mit Tunesien zunächst auf Äquatorialguinea (5. Juni), vier Tage reist die Auswahl nach Namibia. Bislang hielten sich die Nordafrikaner schadlos und gewannen ihre bisherigen beiden Partien. Mit zwei weiteren Siegen könnten der 24-Jährige, der auf seinen zweiten Länderspieleinsatz hofft, und Tunesien einen großen Schritt Richtung zweiter Quali-Runde machen.