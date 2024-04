FC St. Pauli empfängt den SV Elversberg: Alle Infos zum Duell am Millerntor

Elversberg-Trainer Horst Steffen (55) und St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) © Fotomontage: Swen Pförtner/dpa (2)

Die Form

Nach drei Siegen in Folge (Hertha, Nürnberg, Paderborn) verloren die Boys in brown am vergangenen Wochenende beim Karlsruher SC mit 1:2. Nach allen drei bisherigen Saison-Niederlagen kam St. Pauli aber wieder zurück und gewann die nächsten zwei bzw. drei Partien.

Elversberg konnte von den vergangenen fünf Partien nur eine gewinnen - 4:1 in Fürth. Beim 0:0 gegen Braunschweig am letzten Spieltag erstmals seit dem Hinspiel Mitte Oktober wieder ohne Gegentor.

Das sagen die Trainer

FCSP-Coach Fabian Hürzeler (31) über den SV Elversberg: "Sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich habe sehr großen Respekt vor der Arbeit von Horst Steffen. Es ist wirklich immer noch imponierend, wie sie Fußball spielen. Sie können jedem Gegner in dieser Liga wehtun. Das haben sie in den letzten Spielen auch gezeigt, auch wenn die Ergebnisse nicht so rosig waren wie noch in der Hinrunde. Sie spielen extrem mutig - unabhängig davon, in welchem Stadion. Sie werden sich nicht verstecken und versuchen, ihren Stil durchzubringen."

SVE-Trainer Horst Steffen (55) über die Kiezkicker: "Es sind viele Themen in allen Bereichen, die sie sehr gut machen. Was den Umfang und die Intensität ihrer Laufleistung angeht, haben sie ein tolles Niveau. Dazu kommen starke Strukturen und Abläufe, sie haben im Spiel immer wieder Lösungen parat. Dazu haben sie auch das Selbstverständnis, ihr eigenes Fußballspiel durchzuziehen."