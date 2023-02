FC St. Pauli: Fazliji rutscht in die Startelf und gibt unglückliche Figur ab

Hamburg/Magdeburg - Das hatte sich nicht angedeutet! Völlig überraschend stand am Samstag Betim Fazliji (23) in der Startformation des FC St. Pauli beim 1. FC Magdeburg ( 2:1 ).

Betim Fazliji (23) spielte solide, konnte aber nicht so richtig überzeugen. © Imago / Jan Huebner

Der Kosovare profitierte bei seinem erst sechsten Startelf-Einsatz vom kurzfristigen Ausfall Eric Smiths (26), der wegen muskulären Problemen passen musste. Fazliji übernahm seinen Part je nach Situation im Abwehrzentrum beziehungsweise im defensiven Mittelfeld.

Zu Beginn war Fazliji, der in der Rückrunde erst eine Minute zum Einsatz kam, die fehlende Spielpraxis nicht anzumerken. Ab und an agierte der Abwehrspieler unglücklich - so auch beim 0:1.

Nach einem schlechten Pass von Leart Paqarada (28) rutschte der 23-Jährige aus und ließ so Gegenspieler Amara Condé (26) laufen, der so ungehindert den Torschützen Baris Atik (28) bedienen konnte.

Doch letztlich blieb dieser Fehler ohne Konsequenz. "Wir haben Mentalität gezeigt", zeigte sich Fazliji erfreut. "Häufig entscheidet bei engen Spielen der letzte Wille und den hatten wir heute. So muss es sein."

Gerade in der ersten Halbzeit machte Magdeburg den Kiezkickern das Leben schwer. "Sie haben hervorragende Einzelspieler", erkannte er an. "Insbesondere im eigenen Stadion sind sie schwer zu bespielen."

Besonders vor und nach der Pause konnten sich die Braun-Weißen aber auch bei ihrem Keeper bedanken, der gute FCM-Chancen vereitelte. "Auch Nikola hat heute zweimal überragend gehalten und uns im Spiel gehalten."